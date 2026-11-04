Unfall

Bauzaun fällt auf Radfahrerin - lebensgefährlich verletzt

Auf einem Parkplatz in Linsengericht fallen zwei Bauzaunteile um - und eine Seniorin wird lebensgefährlich verletzt. Was bislang zu dem Unfall bekannt ist.

Die lebensgefährlich verletzte Seniorin wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa
Die lebensgefährlich verletzte Seniorin wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Linsengericht (dpa/lhe) - Zwei Bauzaun-Elemente sollen auf einem Parkplatz in Linsengericht (Main-Kinzig-Kreis) auf eine 76-Jährige gestürzt sein und die Seniorin lebensgefährlich verletzt haben. Das teilte die Polizei mit, die sich auf Zeugenaussagen berief. Per Rettungshubschrauber sei die Frau in ein Krankenhaus gebracht worden. Sie war am Vormittag mit ihrem Rad auf dem Gelände vor einem Einkaufsmarkt unterwegs gewesen. 

Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe dort wohl ein Windstoß die mit einem Werbeplakat bespannten Bauzaunteile erfasst und diese umgeweht, so ein Polizeisprecher. 

Ein Gutachter soll der Mitteilung zufolge dabei helfen, das Geschehen aufzuklären. Bei den Ermittlungen geht es dem Sprecher zufolge auch darum, ob der Zaun womöglich nicht richtig gesichert war. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

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