Bauzaun fällt auf Radfahrerin - lebensgefährlich verletzt

Linsengericht (dpa/lhe) - Zwei Bauzaun-Elemente sollen auf einem Parkplatz in Linsengericht (Main-Kinzig-Kreis) auf eine 76-Jährige gestürzt sein und die Seniorin lebensgefährlich verletzt haben. Das teilte die Polizei mit, die sich auf Zeugenaussagen berief. Per Rettungshubschrauber sei die Frau in ein Krankenhaus gebracht worden. Sie war am Vormittag mit ihrem Rad auf dem Gelände vor einem Einkaufsmarkt unterwegs gewesen.