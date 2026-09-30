Schwerer Unfall

Seniorin gerät unter eigenes Auto: lebensgefährlich verletzt

Eine 76-Jährige wird von ihrem eigenen Auto überrollt. Dann greift der Notbremsassistent ein.

Die 76-Jährige wird mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Die 76-Jährige wird mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Senden (dpa/lsw) - Eine 76 Jahre alte Autofahrerin ist im schwäbischen Senden (Landkreis Neu-Ulm) von ihrem eigenen Wagen erfasst und lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau am Dienstag ihr Auto rückwärts aus der Garage fahren und anschließend das Garagentor schließen. Beim Aussteigen bemerkte sie, dass der Wählhebel der Automatik noch auf Rückwärtsfahrt stand.

Als sie versuchte, die Handbremse zu ziehen, wurde sie laut Polizei von der geöffneten Fahrertür umgestoßen und geriet unter den Wagen. Das Fahrzeug fuhr im Anschluss ohne Insassen rund 30 Meter weiter, ehe der Notbremsassistent den Wagen vor einer Mauer stoppte.

Die Seniorin habe den Beamten den Unfallhergang vor Ort noch selbst schildern könne, ehe sie mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden sei, hieß es weiter. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen nicht vor.

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