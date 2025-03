Bayern schickt mehr Polizisten an Flughafen im Allgäu

Memmingen (dpa) - Wegen der steigenden Bedeutung des Flughafens Memmingen für den internationalen Luftverkehr baut Bayern die Grenzpolizei an dem Airport deutlich aus. Die frühere Grenzpolizeigruppe des Flughafens sei inzwischen in eine eigenständige Grenzpolizeiinspektion umgewandelt worden, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). «Damit schaffen wir die notwendigen Strukturen für die umfangreiche Arbeit am Flughafen.»