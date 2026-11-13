Vorfall in Gießen

«Beängstigend und erschreckend»: Jüdische Gemeinde zu Brief

Ein antisemitischer Drohbrief mit Hakenkreuz und zunächst unbekanntem Pulver hat die jüdische Gemeinde in Gießen verunsichert. Auf was der Gemeindevorsitzende nun hofft.

An die jüdische Gemeinde in Gießen ist ein Drohbrief geschickt worden. Foto: Christian Lademann/dpa
An die jüdische Gemeinde in Gießen ist ein Drohbrief geschickt worden.

Gießen (dpa/lhe) - Nach dem Erhalt eines antisemitischen Drohbriefes herrscht in der jüdischen Gemeinde in Gießen Verunsicherung. «Die Tat ist schon sehr beängstigend und erschreckend», sagte der Vorsitzende Dow Aviv der Deutschen Presse-Agentur. Der Brief habe neben einem Hakenkreuz direkte Drohungen enthalten. 

Enthalten war auch ein Pulver, das sich nach Mitteilung des hessischen Landeskriminalamts (LKA) nach Untersuchungen als unschädlich erwies. Für die vier Menschen, die sich beim Öffnen am Donnerstag im Raum befanden, sei die Situation psychisch belastend gewesen, sagte Aviv. 

Das Gemeindeleben solle weitergehen wie geplant, auch der für Freitagabend geplante Gottesdienst werde stattfinden. «Meine große Hoffnung und mein Wunsch ist, dass die Gemeindemitglieder, die diese Angebote in Anspruch nehmen, dass sie nicht aus Angst oder anderen Gründen sich zurückhalten und zu Hause bleiben», sagte Aviv. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Angebot psychologischer Hilfen 

Polizei und Stadt hätten psychologische Hilfen angeboten. Je nach Bedarf werde die Gemeinde dies möglicherweise in Anspruch nehmen.

Die Gemeinde fühle sich von den bisherigen Sicherheitsmaßnahmen gut geschützt, sagte Aviv. Zäune und Mauern seien zwar auch eine Belastung, aber sie seien notwendig.

Insgesamt 26 Personen hatten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Synagoge aufgehalten. Sie wurden vorsorglich hinausgeleitet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Drohbrief mit Pulver in Synagoge - «Intensive Ermittlungen»
Antisemitismus

Drohbrief mit Pulver in Synagoge - «Intensive Ermittlungen»

In der Synagoge in Gießen wird ein Drohbrief mit einem Pulver entdeckt. Die Untersuchung ergibt, die Substanz war nicht giftig. Die Täter sind noch nicht bekannt.

vor 1 Stunde

Gießener Synagoge wegen Brief mit Pulver geräumt
Rettungskräfte im Einsatz

Gießener Synagoge wegen Brief mit Pulver geräumt

26 Menschen sind in der Gießener Synagoge, als beim Öffnen eines Briefes ein Pulver freigesetzt wird. Die Polizei hebt die Sperrungen wieder auf – doch es bleiben Fragen offen.

12.11.2026

Jüdische Gemeinde: Bedrohung weiter aktuell
Lage bleibt schwierig

Jüdische Gemeinde: Bedrohung weiter aktuell

Trotz Waffenruhe im Gazastreifen sorgen sich Jüdinnen und Juden in Deutschland um ihre Sicherheit. Die Konsequenzen betreffen auch ihren Alltag, wie der Frankfurter Gemeindevorsitzende Graumann sagt.

08.11.2025

Hakenkreuz und Hitlergruß - Vorfälle an Schulen nehmen zu
Baden-Württemberg

Hakenkreuz und Hitlergruß - Vorfälle an Schulen nehmen zu

Judenfeindliche Sprüche und Schmierereien an Schulen sind nur einige Fälle, die verstärkt gemeldet wurden. Das Massaker der Hamas in Israel und der Gaza-Krieg ließen die Zahlen steigen.

02.11.2025

Jüdische Gemeinde Hanau feiert Jubiläum - «Trotzreaktion»
Judentum

Jüdische Gemeinde Hanau feiert Jubiläum - «Trotzreaktion»

Mit einem Festakt und einer Prozession begehen die Juden in Hanau den 20. Jahrestag der Neugründung ihrer Gemeinde. Die Vorfreude ist groß, es gibt aber auch Sorgen.

25.04.2025