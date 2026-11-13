«Beängstigend und erschreckend»: Jüdische Gemeinde zu Brief

Gießen (dpa/lhe) - Nach dem Erhalt eines antisemitischen Drohbriefes herrscht in der jüdischen Gemeinde in Gießen Verunsicherung. «Die Tat ist schon sehr beängstigend und erschreckend», sagte der Vorsitzende Dow Aviv der Deutschen Presse-Agentur. Der Brief habe neben einem Hakenkreuz direkte Drohungen enthalten.

Enthalten war auch ein Pulver, das sich nach Mitteilung des hessischen Landeskriminalamts (LKA) nach Untersuchungen als unschädlich erwies. Für die vier Menschen, die sich beim Öffnen am Donnerstag im Raum befanden, sei die Situation psychisch belastend gewesen, sagte Aviv.

Das Gemeindeleben solle weitergehen wie geplant, auch der für Freitagabend geplante Gottesdienst werde stattfinden. «Meine große Hoffnung und mein Wunsch ist, dass die Gemeindemitglieder, die diese Angebote in Anspruch nehmen, dass sie nicht aus Angst oder anderen Gründen sich zurückhalten und zu Hause bleiben», sagte Aviv.

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Angebot psychologischer Hilfen

Polizei und Stadt hätten psychologische Hilfen angeboten. Je nach Bedarf werde die Gemeinde dies möglicherweise in Anspruch nehmen.

Die Gemeinde fühle sich von den bisherigen Sicherheitsmaßnahmen gut geschützt, sagte Aviv. Zäune und Mauern seien zwar auch eine Belastung, aber sie seien notwendig.