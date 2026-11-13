Drohbrief mit Pulver in Synagoge - «Intensive Ermittlungen»

Gießen (dpa/lhe) - Nach dem Fund eines verdächtigen Briefes mit antisemitischem und bedrohendem Inhalt in der Gießener Synagoge hat sich das darin enthaltene Pulver weder als giftig noch als gefährlich erwiesen. Die Substanz sei im Handel frei erhältlich, habe die kriminaltechnische Untersuchung ergeben. Derzeit gibt es nach Angaben des Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft weitere kriminaltechnische Untersuchungen mit dem Drohschreiben. Es gebe weiter «intensive Ermittlungen» zu dem oder den unbekannten Tätern sowie zu den Hintergründen.

Zusammenhänge zu anderen Taten?

Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen auch mögliche Zusammenhänge mit einem ähnlichen Vorfall im Oktober in Speyer. Auch dort gab es einen Drohbrief. Darin drohte der Verfasser damit, die Synagoge in die Luft zu sprengen. Auch in diesem Brief befand sich ein Pulver.

Störung des öffentlichen Friedens

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, teilten LKA und Staatsanwaltschaft mit. Beim Öffnen des Briefes war am Donnerstag ein Pulver freigesetzt worden. Verletzt wurde den Ermittlern zufolge niemand. Insgesamt 26 Personen hatten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Synagoge aufgehalten. Sie wurden vorsorglich aus der Synagoge geleitet.

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Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hatte die Bedrohung der jüdischen Gemeinde und deren Synagoge als «unerträglich» bezeichnet. «Wer Jüdinnen und Juden in unserem Land mit Hass überzieht und bedroht, wird mit voller Härte bestraft.»

Zahl antisemitischer Vorfälle steigt