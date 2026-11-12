Rettungskräfte im Einsatz

Landeskriminalamt übernimmt Ermittlungen zu Synagoge

26 Menschen sind in der Gießener Synagoge, als beim Öffnen eines Briefes ein Pulver freigesetzt wird. Die Ermittlungen dazu und zu den Hintergründen dauern an.

In einem Schutzzelt untersuchen Spezialkräfte der Berufsfeuerwehr einen verdächtigen Brief. Foto: Christian Lademann/dpa
In einem Schutzzelt untersuchen Spezialkräfte der Berufsfeuerwehr einen verdächtigen Brief.

Gießen/Wiesbaden (dpa/lhe) - Das hessische Landeskriminalamt (LKA) übernimmt die Ermittlungen zu dem verdächtigen Brief an die Gießener Synagoge. Das teilte das LKA in Wiesbaden mit. Beim Öffnen des Briefes war am Mittag ein bislang unbekanntes Pulver freigesetzt worden. «Das Pulver wird nun kriminaltechnisch untersucht, um feststellen zu können, um welche Substanz es sich handelt und ob von dieser eine Gefahr ausgeht», erklärte das LKA.

Die genauen Hintergründe seien Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, hieß es. Der Brief enthielt den Angaben zufolge antisemitische und bedrohende Inhalte. Insgesamt 26 Personen hatten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Synagoge aufgehalten. Sie wurden vorsorglich aus der Synagoge geleitet. 

Die Polizei geht davon aus, dass sich vier Menschen beim Öffnen des Briefes in unmittelbarer Nähe aufhielten. Sie wurden vom Rettungsdienst untersucht, konnten aber alle noch vor Ort wieder entlassen werden - eine ärztliche Behandlung sei nicht erforderlich gewesen.

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Die Polizei hob weiträumige Sperrungen am späten Nachmittag wieder auf. Eine Gefahr für die Allgemeinheit habe nicht bestanden.

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