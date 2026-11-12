Polizei zu Brief in Synagoge: Keine Gefahr für Allgemeinheit
Ein verdächtiger Brief führt zur Räumung der Gießener Synagoge. Jetzt gibt die Polizei erste Details bekannt.
Gießen (dpa) - Nach der Räumung der Gießener Synagoge wegen eines verdächtigen Briefes sieht die Polizei keine Gefahr für die Allgemeinheit. Zwar sei noch nicht bekannt, welche Substanz sich in dem Brief befunden habe, diese sei aber «unter Kontrolle», sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur.
Der Brief habe einen antisemitischen und bedrohenden Inhalt gehabt. Insgesamt waren nach dem Fund des Briefes 26 Menschen aus dem Gebäude gebracht worden, vier von ihnen wurden nach Angaben der Polizeisprecherin untersucht, sie seien noch vor Ort wieder entlassen worden, da nichts Behandlungsbedürftiges festzustellen gewesen sei.