Beamtinnen arbeiten häufiger in Teilzeit als Beamte
Fast eine viertel Million Menschen in Baden-Württemberg sind Beamte. Aber in der Arbeitszeit unterscheiden sich Frauen und Männer.
Stuttgart (dpa/lsw) - Den Großteil der Beamten im Südwesten bilden Frauen. Im Jahr 2025 waren demnach 61 Prozent der verbeamteten Personen in Baden-Württemberg Frauen, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt es bei der Arbeitszeit: Gut jede zweite Beamtin (52,7 Prozent) war zum Stichtag in Teilzeit tätig. Dagegen arbeitete nur nahezu jeder achte männliche Beamte (11,9 Prozent) in Teilzeit.
Insgesamt waren im vergangenen Jahr 227.100 Menschen in Baden-Württemberg verbeamtet. Das entspricht einem Drittel der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Beamtinnen und Beamte arbeiten im Landesbereich, auf kommunaler Ebene und bei Sozialversicherungen. Von den Beamten im Landesdienst waren mehr als die Hälfte Lehrerinnen und Lehrer und im Schuldienst tätig.
Die Beamtinnen und Beamten in Baden-Württemberg waren im vergangenen Jahr im Schnitt 43 Jahre alt. 60 Jahre oder älter waren rund 9 Prozent. Der 23. Juni ist Internationaler Tag des öffentlichen Dienstes.