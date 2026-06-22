Öffentlicher Dienst

Beamtinnen arbeiten häufiger in Teilzeit als Beamte

Fast eine viertel Million Menschen in Baden-Württemberg sind Beamte. Aber in der Arbeitszeit unterscheiden sich Frauen und Männer.

Die Hälfte der baden-württembergischen Beamten im Landesdienst arbeitet als Lehrer. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Die Hälfte der baden-württembergischen Beamten im Landesdienst arbeitet als Lehrer. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Den Großteil der Beamten im Südwesten bilden Frauen. Im Jahr 2025 waren demnach 61 Prozent der verbeamteten Personen in Baden-Württemberg Frauen, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt es bei der Arbeitszeit: Gut jede zweite Beamtin (52,7 Prozent) war zum Stichtag in Teilzeit tätig. Dagegen arbeitete nur nahezu jeder achte männliche Beamte (11,9 Prozent) in Teilzeit.

Insgesamt waren im vergangenen Jahr 227.100 Menschen in Baden-Württemberg verbeamtet. Das entspricht einem Drittel der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Beamtinnen und Beamte arbeiten im Landesbereich, auf kommunaler Ebene und bei Sozialversicherungen. Von den Beamten im Landesdienst waren mehr als die Hälfte Lehrerinnen und Lehrer und im Schuldienst tätig.

Die Beamtinnen und Beamten in Baden-Württemberg waren im vergangenen Jahr im Schnitt 43 Jahre alt. 60 Jahre oder älter waren rund 9 Prozent. Der 23. Juni ist Internationaler Tag des öffentlichen Dienstes.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deutlich mehr Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Hessen
Personalaufbau

Deutlich mehr Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Hessen

Seit Jahren wächst die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Hessen. Nicht allen gefällt das.

17.06.2025

Öffentlicher Dienst wächst auf 5,4 Millionen Beschäftigte
Schulen, Kitas und Co.

Öffentlicher Dienst wächst auf 5,4 Millionen Beschäftigte

Der öffentliche Dienst in Deutschland wächst – vor allem in Bildung und Betreuung. Besonders Schulen und Kitas stocken massiv Personal auf.

17.06.2025

Post und Telekom haben noch Tausende Beamte
Relikte der Bundespost

Post und Telekom haben noch Tausende Beamte

Wer Beamter ist, arbeitet für den Staat - oder? Das stimmt zwar in den allermeisten Fällen. Doch es gibt Ausnahmen: Mancher Beamter ist in der freien Wirtschaft tätig, viele von ihnen in Bonn.

17.05.2025

Mehr Geld und flexiblere Arbeitszeit im öffentlichen Dienst
Tarifverhandlungen

Mehr Geld und flexiblere Arbeitszeit im öffentlichen Dienst

Nach vier langen Runden gibt es eine Einigung. Wer bei Bund oder Kommunen angestellt ist, kann sich auf mehr Geld freuen. Doch die Arbeitnehmer haben lange nicht alles durchgesetzt.

06.04.2025

Kündigungen

Rund 230 Lehrkräfte quittierten 2022 den Schuldienst

22.01.2024