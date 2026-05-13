Bedime erster Neuzugang bei Skyliners Frankfurt
Kaum ist die Saison für die Frankfurter Bundesliga-Basketballer vorbei, tätigen die Hessen bereits den ersten Transfer für die nächste Spielzeit.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Basketball-Bundesligist Skyliners Frankfurt hat mit Roman Bedime den ersten neuen Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Der 24 Jahre alte Center kommt vom Ligarivalen Niners Chemnitz und erhält bei den Hessen einen Zweijahresvertrag.
Der 2,03 Meter große Bedime soll den Frankfurtern künftig zusätzliche Physis und Effizienz auf den großen Positionen verleihen. «Wir freuen uns, mit Roman einen talentierten deutschen und sehr variablen Big Man verpflichtet zu haben. Wir setzen große Hoffnungen in seine Entwicklung und trauen ihm zu, bei uns perspektivisch eine wichtige Rolle bis hin zum Leistungsträger einzunehmen», sagte Skyliners-Trainer Klaus Perwas über den Neuzugang.