Spezialkräfte nehmen Mann fest

Mann attackiert Frau mit Messer – Flucht über Balkon

Spezialeinsatzkräfte rücken aus, Straßen werden gesperrt: In Karlsruhe endet ein Polizeieinsatz nach einem Angriff auf eine Frau mit einer Festnahme im Hinterhaus.

Die Polizei rückte mit einem größeren Aufgebot aus. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei rückte mit einem größeren Aufgebot aus. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) -  Ein Mann soll eine Frau in einer Wohnung in Karlsruhe bedroht und mit einem Messer verletzt haben. Beamte nahmen den 24-Jährigen später in einem anderen Teil des Hauses widerstandslos fest, wie die Polizei mitteilte. Die Frau war unterdessen über einen Balkon im ersten Obergeschoss geflohen. 

Passanten hatten nach der Flucht der Verletzten die Polizei verständigt. Wie schwer die 25-Jährige verletzt wurde, blieb zunächst unklar. Lebensgefahr bestand nicht. Die Frau befinde sich in ärztlicher Behandlung in einer Klinik.

Die Polizei war mit zahlreichen, teils schwer bewaffneten Kräften angerückt und hatte die Wohnung umstellt. Beamte standen mit Helmen, schusssicheren Westen und Maschinenpistolen auf der Straße. Auch Beamte des Spezialeinsatzkommandos waren vor Ort, wie ein Polizeisprecher sagte.

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Zunächst war davon ausgegangen worden, dass sich der mutmaßliche Täter weiterhin in der Wohnung befand. Zudem war laut Polizei nicht auszuschließen, dass er dort Zugriff auf gefährliche Gegenstände habe. 

Tatverdächtiger im Hinterhaus festgenommen

Im Laufe des Einsatzes wurde die Wohnung durch Spezialkräfte durchsucht, allerdings konnte der Mann nicht ausfindig gemacht werden. Die Beamten fanden den Tatverdächtigen schließlich im Hinterhaus und nahmen ihn fest. Das mutmaßliche Tatmesser wurde sichergestellt.

Der Bereich in der Karlsruher Innenstadt war am Vormittag großräumig abgesperrt, es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Sperrungen wurden am Mittag aufgehoben. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt.

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