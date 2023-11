Behinderungen wegen Lkw-Demo zwischen Wiesbaden und Mainz

Wiesbaden/Mainz (dpa) - Eine Lkw-Demonstration zwischen Mainz und Wiesbaden hat am Samstag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Protest richtete sich gegen höhere Mautgebühren auf deutschen Fernstraßen, die ab dem 1. Dezember geplant sind. An dem Konvoi nahmen ungefähr 250 Lastwagen teil, sagte ein Sprecher der Polizei in Wiesbaden.