Behörden schließen Plattform im Darknet

Wiesbaden (dpa) - Die Behörden haben eine Plattform im Darknet abgeschaltet, über die unter anderem Drogen verkauft worden sein sollen. Die Server-Infrastruktur der weltweit agierenden Handelsplattform habe sich in Deutschland und in Litauen befunden, am Mittwoch sei sie geschlossen worden, teilten am Donnerstag die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt und das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mit.