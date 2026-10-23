Bei Brand in Schule entsteht sechsstelliger Schaden
Die Frankfurter Feuerwehr ist schnell da – und kann einen erheblichen Sachschaden dennoch nicht verhindern. Die Ursachensuche läuft.
Frankfurt (dpa/lhe) - Im Frankfurter Stadtteil Dornbusch hat es in einer Schule gebrannt. Dabei sei ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer sei am Donnerstagnachmittag in einem Klassenraum im zweiten Obergeschoss ausgebrochen und von der Feuerwehr zügig gelöscht worden.
Zur Brandursache gibt es laut Mitteilung bislang keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei laufen.