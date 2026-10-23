Feuer in Frankfurt

Bei Brand in Schule entsteht sechsstelliger Schaden

Die Frankfurter Feuerwehr ist schnell da – und kann einen erheblichen Sachschaden dennoch nicht verhindern. Die Ursachensuche läuft.

Die Frankfurter Feuerwehr musste zu einem Einsatz nach Dornbusch ausrücken. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Frankfurter Feuerwehr musste zu einem Einsatz nach Dornbusch ausrücken. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Im Frankfurter Stadtteil Dornbusch hat es in einer Schule gebrannt. Dabei sei ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer sei am Donnerstagnachmittag in einem Klassenraum im zweiten Obergeschoss ausgebrochen und von der Feuerwehr zügig gelöscht worden.

Zur Brandursache gibt es laut Mitteilung bislang keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei laufen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brand in Frankfurter Schule – Feuerwehr im Großeinsatz
Feuer im Lagerraum

Brand in Frankfurter Schule – Feuerwehr im Großeinsatz

Ein Brand in einer Frankfurter Schule hält die Feuerwehr seit der Nacht in Atem. Weil Herbstferien sind, ist dort kein Betrieb. Die Nachlöscharbeiten sind aber aufwendig.

09.10.2026

Feuer in Frankfurt: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden
Feuerwehreinsätze

Feuer in Frankfurt: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Flammen und Rauch: Zwei Frankfurter Wohnungen brennen – Bewohner müssen ins Krankenhaus. Was über die Ursachen und Schäden bekannt ist.

29.11.2025

Altstadtbrand: Ursachensuche in Villingen-Schwenningen läuft
Großbrand

Altstadtbrand: Ursachensuche in Villingen-Schwenningen läuft

Nach dem Großbrand in Villingen-Schwenningen bleibt eine Frage noch unbeantwortet: Wie konnte das Feuer ausbrechen? Auf der Suche nach einer Antwort braucht es Geduld.

15.06.2025

Hoher Sachschaden durch Feuer auf Sporthallendach
Brand

Hoher Sachschaden durch Feuer auf Sporthallendach

Am Abend wird der Feuerwehr ein brennendes Dach einer Sporthalle gemeldet. Ursache sind brennende Solarzellen. Der Schaden ist enorm.

03.05.2025

Offenbach

80.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand: Ursachensuche

Mehrere Zehntausend Euro Schaden und viele offene Fragen: Nach dem Brand einer Scheune in Rodgau suchen die Ermittler nach der Ursache.

19.11.2023