Beifahrer tödlich verletzt

Gründau (dpa/lhe) - Ein 23-jähriger Beifahrer ist bei einem Autounfall in Gründau (Main-Kinzig-Kreis) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, saß er gemeinsam mit dem 19-jährigen Fahrer in einem Wagen, der sich am Morgen auf der Kreisstraße kurz vor der Ortseinfahrt Breitenborn überschlug.