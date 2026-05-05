Unfall

Beifahrerin wird bei Unfall durch Schiebedach geschleudert

Die Temperaturen sind frühlingshaft, das Schiebedach des Autos ist geöffnet - doch der Gurt nicht angelegt. Das wird einer Frau zum Verhängnis.

Eine Frau ist bei einem Autounfall bei Ravensburg durch das Schiebedach geschleudert worden. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Eine Frau ist bei einem Autounfall bei Ravensburg durch das Schiebedach geschleudert worden. (Symbolbild)

Ravensburg (dpa/lsw) - Eine Beifahrerin ist bei einem Autounfall bei Ravensburg durch das Schiebedach geschleudert und schwer verletzt worden. Die 39-Jährige war laut Polizei wohl nicht angeschnallt. Sie kam ins Krankenhaus. 

Der Fahrer war am Montagabend offensichtlich zu schnell gefahren und hatte bei einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und überschlug sich. Dabei wurde die Frau durch das geöffnete Schiebedach geschleudert. Der Fahrer verletzte sich leicht, zwei weitere Menschen im Wagen blieben unverletzt.

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