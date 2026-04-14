Verkehr

Fünf Kinder ohne Gurt in einem Wagen

Gleich fünf Knirpse fahren in einem Auto mit - allerdings ohne jede Sicherung. In Münsingen schreiten Streifenbeamte ein.

Fünf Kinder sind ohne Gurt in einem Auto in Münsingen unterwegs gewesen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Fünf Kinder sind ohne Gurt in einem Auto in Münsingen unterwegs gewesen. (Symbolbild)

Münsingen (dpa/lsw) - Fünf nicht angeschnallte Kinder sind in einem Auto in Münsingen (Kreis Reutlingen) mitgefahren. Das jüngste Kind im Alter von 14 Monaten habe sich im Fußraum der Beifahrerin befunden, wie die Polizei mitteilte. Die Kinder befanden sich alle ohne jegliche Sicherheitseinrichtung im Auto. 

Streifenbeamte hatten den Wagen am Montag angehalten, weil der 31 Jahre alte Fahrer ebenfalls keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Lediglich die Beifahrerin war angeschnallt. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt ohne geeignete Kindersitze für die Kleinen.

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