Belüftung wichtigster Faktor bei Infektionsrisiko in ÖPNV

Kassel (dpa) - Die Infektionswahrscheinlichkeit in Bus und Bahn bei eingeschalteter Lüftung ist deutlich geringer als in einem geschlossenen Raum - das ist das zentrale Ergebnis einer Studie von Wissenschaftlern der Universität Kassel. Die Verkehrsforscher untersuchten anlässlich der Coronapandemie, wie der öffentliche Nahverkehr resistenter gegenüber Pandemien und Epidemien werden und was die Lüftung im öffentlichen Nahverkehr ausmachen kann. Dazu erforschten sie anhand von Computersimulationen die Ausbreitung von Aerosolen, also den Übertragungsweg von Viren, in einem virtuellen Bus. «Gezeigt hat sich dabei vor allem, dass die Lüftung der wichtigste Faktor ist», erklärte die wissenschaftliche Mitarbeiterin Natalie Schneider.