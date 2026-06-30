Neues Terminal 3

Bembel, Goethe und Euro: Neuer Schriftzug am Flughafen

Neue Hingucker am Flughafen: Was hinter den knalligen «Frankfurt Letters» steckt und warum nicht nur Eintracht-Fans hier für ein Foto posieren.

Neuer Selfie-Spot am Flughafen Frankfurt. Foto: Andreas Arnold/dpa
Neuer Selfie-Spot am Flughafen Frankfurt.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit bunten Großbuchstaben will die Stadt Frankfurt am größten deutschen Flughafen die Passagiere auf sich aufmerksam machen. An zwei Stellen des neuen Passagier-Terminals 3 sind dazu die sogenannten «Frankfurt Letters» installiert worden: Der Stadtname in Großbuchstaben, deren Gestaltung auf «typische Alleinstellungsmerkmale» der Main-Metropole hinweist. 

Das sind beispielsweise Johann Wolfgang von Goethe als berühmtester Sohn der Stadt oder der unvermeidliche Apfelwein, die Grüne Soße und der Fußballclub Eintracht. Auch Skyline, Internationalität und Euro werden auf dem Schriftzug gefeiert, der insbesondere als Selfie-Hintergrund funktionieren soll. Die Frankfurt Letters sind bereits seit 2025 auch an anderen Standorten in der Stadt zu sehen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Neues Terminal - Landtag debattiert über Flughafen
Landtagsplenum

Neues Terminal - Landtag debattiert über Flughafen

Terminal 3 eröffnet: Ist das Wachstum am Frankfurter Flughafen ein Gewinn für alle – oder überdimensioniert und zu laut? Hessens Volksvertreter diskutieren darüber.

29.04.2026

Erste Passagiere im Frankfurter Terminal 3 angekommen
Ausbau des Flughafens

Erste Passagiere im Frankfurter Terminal 3 angekommen

Nach mehr als zehn Jahren Bauzeit ist Terminal 3 in Frankfurt in Betrieb: Die ersten Gäste aus China sind gelandet, weitere Airlines folgen bis zum Sommer.

23.04.2026

Warum aus dem Terminal 3 in Frankfurt kein neuer BER wurde
Flughafen

Warum aus dem Terminal 3 in Frankfurt kein neuer BER wurde

Im Süden des Frankfurter Flughafens ist ein neues Passagier-Terminal entstanden, dessen Dimension die meisten deutschen Flughäfen übertrifft. Die Kosten sind aber halbwegs im Rahmen geblieben.

21.04.2026

Condor geht am Flughafen Frankfurt auf Distanz zur Lufthansa
Neues Terminal in Frankfurt

Condor geht am Flughafen Frankfurt auf Distanz zur Lufthansa

Condor zieht im Sommer 2027 ins neue Terminal 3 am größten deutschen Airport. Der Schritt markiert eine klare Trennung vom früheren Partner Lufthansa.

27.02.2026

Hessen

Frankfurt: Bombe am Flughafen erfolgreich gesprengt

Entwarnung und Rückkehr zum Normalbetrieb: Auf dem Gelände des Frankfurter Flughafen war eine Weltkriegsbombe gefunden worden.

08.06.2024