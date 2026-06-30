Bembel, Goethe und Euro: Neuer Schriftzug am Flughafen
Neue Hingucker am Flughafen: Was hinter den knalligen «Frankfurt Letters» steckt und warum nicht nur Eintracht-Fans hier für ein Foto posieren.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit bunten Großbuchstaben will die Stadt Frankfurt am größten deutschen Flughafen die Passagiere auf sich aufmerksam machen. An zwei Stellen des neuen Passagier-Terminals 3 sind dazu die sogenannten «Frankfurt Letters» installiert worden: Der Stadtname in Großbuchstaben, deren Gestaltung auf «typische Alleinstellungsmerkmale» der Main-Metropole hinweist.
Das sind beispielsweise Johann Wolfgang von Goethe als berühmtester Sohn der Stadt oder der unvermeidliche Apfelwein, die Grüne Soße und der Fußballclub Eintracht. Auch Skyline, Internationalität und Euro werden auf dem Schriftzug gefeiert, der insbesondere als Selfie-Hintergrund funktionieren soll. Die Frankfurt Letters sind bereits seit 2025 auch an anderen Standorten in der Stadt zu sehen.