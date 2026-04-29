Neues Terminal - Landtag debattiert über Flughafen
Terminal 3 eröffnet: Ist das Wachstum am Frankfurter Flughafen ein Gewinn für alle – oder überdimensioniert und zu laut? Hessens Volksvertreter diskutieren darüber.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Landtag debattiert am Mittwoch (9.00 Uhr) unter anderem über den umstrittenen Ausbau von Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt. Kürzlich ist dort das neue Terminal 3 in Betrieb gegangen - nach gut zehnjähriger Bauzeit mit Kosten von vier Milliarden Euro.
Lärmschutz und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand?
In einem Antrag der Regierungsfraktionen von CDU und SPD heißt es zu dem Flughafen: «Über ihn ist Hessen direkt mit nahezu allen großen Städten der Welt verbunden.» Mit rund 81.000 Beschäftigten aus 114 Nationen sei der Airport «die größte lokale Arbeitsstätte Deutschlands». Zugleich wird in dem Antrag betont, «dass der Schutz der Bevölkerung vor Lärm, Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen müssen». Der Fluglärm müsse für die Anwohner «möglichst begrenzt werden».
Kritiker sprechen mit Blick auf das neue Terminal 3 von überdimensionierter Planung, Umweltzerstörung und Beeinträchtigung der Lebensqualität der Anwohner.