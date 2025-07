Innere Sicherheit: Land entscheidet zentrale Themen

In gut zwei Monaten wird in Hessen über den neuen Landtag abgestimmt. In ihrer Bedeutung werde Landespolitik häufig unterschätzt, sagt Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder. Dabei trifft das Land Entscheidungen, die den Alltag der Menschen direkt beeinflussen.