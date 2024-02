Nach Hackerangriff: Verbraucherzentrale wieder erreichbar

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem Hackerangriff am vergangenen Donnerstag ist die Verbraucherzentrale Hessen von diesem Montag an wieder erreichbar. Telefone und persönliche Mailadressen seien wieder funktionsfähig, teilte eine Sprecherin der Beratungsorganisation mit. Eine Beratung über die funktionsfähigen Mailadressen sei jedoch weiterhin nicht möglich. «Wir empfehlen eine persönliche Beratung über Telefon», sagte die Sprecherin.

Am Donnerstag der vergangenen Woche konnte die Verbraucherzentrale nach eigenen Angaben keine E-Mails mehr senden oder empfangen. Am Freitag war die Organisation weder telefonisch noch per Internet zu erreichen. Laut Verbraucherzentrale wurde eine Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Die IT-Sicherheitsstelle des Landes Hessen sowie der Landesdatenschutzbeauftragte seien informiert. Die genaue Ursache für den Hackerangriff sei bisher unbekannt.