Nach Hackerangriff: Verbraucherzentrale wieder erreichbar

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem Hackerangriff am vergangenen Donnerstag ist die Verbraucherzentrale Hessen von diesem Montag an wieder eingeschränkt erreichbar. Bisher nicht funktionstüchtig seien Beratungshotline und das Servicetelefon, teilte eine Sprecherin der Organisation mit. Beratungen über die funktionsfähigen Mailadressen seien zum Teil mit Einschränkungen möglich. Die Internetseite ist hingegen den Angaben zufolge erreichbar und die Beratungsstellen sind regulär geöffnet. Persönliche Beratungen und Online-Beratungen fänden wie geplant statt. Ferner riefen die Beratungskräfte bei Beratungsterminen zurück, teilte die Verbraucherzentrale am Montag mit.