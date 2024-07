Etwas weniger Beratungen bei hessischer Verbraucherzentrale

Eine besondere Herausforderung für die Politik sieht Vorstand Wendt im Ausbau der Verbraucherberatung im ländlichen Raum. «Die Mehrzahl der Menschen in Hessen lebt in ländlichen Räumen. Auch diese haben Anspruch auf professionelle Beratung», erklärte er. So seien die Beratungsangebote in den Städten meist besser ausgebaut. «Wir fordern, dass die Politik uns finanziell so ausrüstet, dass wir auch den Menschen außerhalb der Ballungsgebiete eine vergleichbare Beratung geben können.»