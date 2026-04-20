Notfälle

Bergwacht rettet Verletzte nach Navi-Irrtum im Schwarzwald

Wegen einer fehlerhaften Navigation ihrer Handy-App kommt eine Frau im Schwarzwald vom Weg ab und stürzt. Wie die Bergwacht sie rettet.

Der Rettungshubschrauber brachte die Frau schließlich in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Rettungshubschrauber brachte die Frau schließlich in eine Klinik. (Symbolbild)

Simonswald (dpa/lsw) - Weil ihre Navigations-App sie falsch führte, ist eine Frau nahe den Zweribach-Wasserfällen bei Simonswald (Kreis Emmendingen) abgestürzt und verletzt worden. Die Bergwacht Schwarzwald rettete die Frau nach eigenen Angaben am Samstag aus dem steilen, unwegsamen Waldgebiet.

Ein Rettungshubschrauber der DRF-Luftrettung setzte zunächst eine Notärztin mit Hilfe einer Seilwinde bei der Frau ab. Dann transportierten die Einsatzkräfte die Verunglückte etwa 50 Meter den Hang runter. Der Rettungshubschrauber brachte die Frau demnach schließlich in eine Klinik.

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