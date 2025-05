Bergwacht rettet zwei Wanderinnen aus Abhang

Neidlingen (dpa/lsw) - Zwei Wanderinnen sind mit einem Seil in Neidlingen (Landkreis Esslingen) aus einem Abhang gerettet worden. Wie die Polizei mitteilte, folgten die Frauen am Samstag einer Strecke, die im Internet als Wanderweg ausgewiesen ist. Die Route auf der Schwäbischen Alb führt jedoch zur Felsabbruchkante des Albtraufs in extrem steiles Gelände und verliert sich schließlich zwischen den Felsen.