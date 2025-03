Hemsbach: Sommertagszug mit neuer Route

Hemsbach. Morgens zwitschern schon die Vögel, und auch andere Frühlingsboten verkünden das baldige Ende des Winters, der in Hemsbach pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang endgültig verjagt wird: „Winter ade!“ heißt es am Donnerstag, 20. März, ab 14.30 Uhr wieder beim Sommertagszug der Hemsbacher Kindergärten. Und mit „Strih, Strah, Stroh, de Summerdag is do“ wird dann auch lautstark der Frühling herbeigesungen.