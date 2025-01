Hemsbach: Rathausplatz wird künftig zum „Volker-Pauli-Platz“

Hemsbach. Ein bisschen dauert es noch, dann aber soll der Platz südlich des Hemsbacher Rathauses in „Volker-Pauli-Platz“ benannt werden. Der Gemeinderat folgte einstimmig dem Vorschlag, der im vergangenen Jahr in seinen Reihen geboren und von der Verwaltung jetzt zur Abstimmung gestellt wurde. Ursprünglich hatte das Rathaus vorgeschlagen, den nördlichen Teil der Carl-Benz-Straße nach dem im vergangenen Jahr verstorbenen Altbürgermeister Pauli zu nennen. Das aber hielt ein nicht unerheblicher Teil des Gemeinderates für unwürdig und brachte den Rathausplatz ins Gespräch. Marlies Drissler, Fraktionssprecherin der Wählergemeinschaft Pro Hemsbach, sah dies als einen würdigen Ort, um den früheren Bürgermeister zu ehren. Pauli habe dafür gesorgt, dass das frühere Rothschildgebäude zu einem ansehnlichen, modernen Rathausgebäude saniert worden sei. Auch die Familie des verstorbenen ehemaligen Rathauschefs war damit einverstanden, wie der städtische Fachbereichsleiter Christopher Wetzel sagte. Die Namensgebung soll in einer Feierstunde im Frühling erfolgen. An jedem der Eingänge zum Rathausplatz wird ein Schild mit Namen und Funktion Paulis gestellt werden.