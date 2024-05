Welche Straße soll in Hemsbach nach Volker Pauli heißen?

Zu Ehren des kürzlich verstorbenen früheren Bürgermeisters Volker Pauli sollte nach dem Vorschlag der Stadtverwaltung ein Straßenname in Hemsbach vergeben werden. Das Rathaus hatte dazu den nördlichen Teil der Carl-Benz-Straße zwischen den Einmündungen Reichenberger und Gottlieb-Daimler-Straße ausgeguckt. Doch dagegen regte sich Widerspruch im Gemeinderat. Ein Teil der Stadträte fand die Lage im Industriegebiet als wenig würdig, um Volker Pauli posthum zu ehren.

Ausgangspunkt ist ein „triviales Hausnummernproblem“, wie der städtische Fachbereichsleiter Christopher Wetzel formulierte. In Deutschland gilt bei der Nummernvergabe in der Regel das Pariser System mit geraden und ungeraden Hausnummern auf je einer Straßenseite. Das ist aber in der Carl-Benz-Straße nicht umsetzbar, weil die Vergabe der geraden Nummern im südlich gelegenen Sackgassenbereich mit 2 beginnt. Mit Blick auf die künftige Bebauung des Beltz-Areal wäre im nördlichen Abschnitt keine klare Hausnummernvergabe möglich. Der Vorschlag der Verwaltung: dem nördlichen Teil einfach einen anderen Namen geben. Hier sollte Volker Pauli zu Ehren kommen.