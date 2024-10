Wie wird die Hans-Michel-Halle in Hemsbach saniert?

Darauf haben viele schon länger gewartet: Die Stadtverwaltung legt zur nächsten Gemeinderatssitzung am kommenden Montag Sanierungsvarianten für die in die Jahre gekommene Hans-Michel-Halle in Hemsbach vor. Das Rathaus empfiehlt dabei, wegen der klammen Stadtkasse von einer umfassenderen Sanierung des Gebäudes abzusehen und den Fokus daraufzulegen, die Halle brandschutztechnisch auf Vordermann zu bringen und in diesem Zuge auch Elektro- und Trinkwasseranlage komplett zu sanieren.