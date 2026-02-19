Einschätzung Bergwacht

Bergwacht: Lawinengefahr im Schwarzwald aktuell gebannt

Während in Österreich mehrere Lawinenabgänge tragisch enden, gibt die Bergwacht für den Feldberg Entwarnung. Worauf sich Menschen im Schwarzwald am Wochenende dennoch einstellen müssen.

Anders als in einigen Nachbarländern kann man auf dem Feldberg ohne Sorge Skifahren. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Feldberg (dpa/lsw) - Anfang der Woche noch eine Lawinenwarnung, jetzt Entspannung: Die Lawinengefahr auf dem Feldberg ist aus Sicht der Bergwacht Schwarzwald gebannt. Die Lage habe sich entspannt, sagte der Landesleiter des Bergrettungsdiensts, David Hierholzer.

Tauwetter und kein neuer Schnee

«Es gab jetzt keinen weiteren Schnee und das Tauwetter hat eingesetzt. Die Schneedecke verändert sich wegen des Regens und wird stabiler. Die komplexen Formen der Schneekristalle, lösen sich dabei auf», sagte Hierholzer. Der Feldberg habe zurzeit ausreichend viel Schnee. «Derzeit sind es 50 Zentimeter plus minus.» Wintersportler, die am Wochenende auf den Feldberg fahren, können dies ohne Sorgen tun.

Noch Anfang der Woche hatte es geheißen, dass auch im Schwarzwald erhebliche Lawinengefahr nach den Schneefällen herrsche. In den Tagen davor war auf den festen Eisschnee rund 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee gefallen. Am Mittwoch setzte dann laut Hierholzer Regen ein, der die Schneedecke veränderte.

Lawinengefahr in vielen europäischen Wintersportregionen hoch 

Bei dutzenden Lawinenabgängen in Österreich kamen nach Angaben der Polizei drei Menschen ums Leben. Zwei der Toten stammen aus Baden-Württemberg, wie Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. Das dritte Opfer kommt aus den Niederlanden. Allein in Tirol seien mehr als 30 Lawinen an einem Tag gezählt worden, hieß es von der Notrufzentrale des Bundeslandes.

Auch im Bundesland Salzburg ging eine Reihe von Lawinen ab. Ein 70-jähriger Skitourengeher konnte aus dem Schnee gerettet werden. Die Lawinensituation im Westen Österreichs ist angespannt. Die Warndienste riefen in Tirol und Vorarlberg die zweithöchste Gefahrenstufe aus.

Schwere Sturmböen im höheren Schwarzwald möglich

In Baden-Württemberg wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag überwiegend stark bewölkt oder bedeckt. Zeitweise fällt leichter Regen, in den höchsten Lagen Schnee. Am Samstag wird es demnach deutlich milder bei Höchstwerten von 6 Grad im Hochschwarzwald bis 13 Grad am Rhein. Es weht ein starker bis stürmischer Südwestwind. Im höheren Schwarzwald werden Sturm- oder schwere Sturmböen erwartet.

