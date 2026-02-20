Wetter

Regen entspannt Lawinenlage – Sonne kehrt zurück

Wetterumschwung im Südwesten: Erst Regen, dann Sonne und bis zu 16 Grad. Was das für die Lawinenlage und Ausflügler bedeutet.

In Baden-Württemberg soll es allmählich wärmer und freundlicher werden. Foto: Uwe Anspach/dpa
In Baden-Württemberg soll es allmählich wärmer und freundlicher werden.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach Regen, Kälte und Schnee in den vergangenen Wochen können die Menschen in Baden-Württemberg eine Verschnaufpause vom Winter einlegen - es wird freundlicher. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bietet dafür schon der Freitag eine erste, gute Gelegenheit. Wer Sonne in der Natur erhaschen möchte, hat dazu am Vormittag vor allem im Nordosten Gelegenheit. Bis zum Nachmittag bleibt es bei rund 8 Grad trocken, bevor der Regen wieder aufzieht. «Dieser Regen beschäftigt uns auch am Samstag», sagte der DWD-Sprecher. 

Der Regen am Samstag zieht über den Norden des Landes, im Süden erwartet der DWD einen Wettermix. Die Temperaturen steigen aber schon deutlich. Zwischen 6 Grad im Hochschwarzwald und 13 Grad am Rhein sind nach Auskunft eines DWD-Sprechers drin. Am Sonntag geht es mit den Temperaturen nochmals aufwärts: Der DWD spricht beispielsweise von bis zu 16 Grad in der Ortenau. 

Dem Regen etwas Positives abgewinnen: Lawinengefahr sinkt

«Dem Regen kann man auch etwa Positives abgewinnen», sagt der DWD-Sprecher. Er sei nicht so stark, dass man Tauwetterwarnungen herausgeben müsse. Und es bedeute, dass die Lawinengefahr zurückgehe. 

Zuvor hatte die Bergwacht Schwarzwald bereits mitgeteilt, dass die Lawinengefahr auf dem Feldberg sich entspannt habe. Abseits der gesicherten Bereiche – insbesondere an den Nordosthängen im Gipfelgebiet und am Herzogenhorn – besteht jedoch noch Lawinengefahr, hatte der Bürgermeister der Gemeinde Feldberg und Geschäftsführer der Feldbergbahnen GmbH, Johannes Albrecht, betont. Im ausgewiesenen und kontrollierten Skigebiet am Feldberg gebe es aber keine Pisten, die von Lawinen gefährdet seien. 

Lichtblick in der kommenden Woche

Wer gar nicht genug von der Sonne bekommen kann, der wird den Dienstag und Mittwoch draußen richtig genießen können. Laut dem DWD kommt ein Hochdruckgebiet auf Baden-Württemberg zu, das bis Donnerstagvormittag verweilen soll. Die erwartete Temperaturen bewegen sich an beiden Tagen um rund 18 Grad.

