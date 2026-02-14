Vorfall bei Wahlkampf

Bericht: Vorfall vor Özdemir-Auftritt doch gravierender?

War ein Vorfall mit möglicher Brandstiftung bei einem Wahlkampfauftritt von Grünen-Spitzenkandidat Özdemir gravierender als angenommen? Das legt ein Medienbericht nahe.

In einer Halle hat es einen sicherheitsrelevanten Vorfall gegeben. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
In einer Halle hat es einen sicherheitsrelevanten Vorfall gegeben. (Archivbild)

Metzingen/Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Vorfall vor einem Auftritt des Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir in einer Halle in Metzingen war einem Bericht des Magazins «Der Spiegel» zufolge gravierender als bisher angenommen. Auf einem Holzbalken hatte es bei der Wahlveranstaltung Ende Januar zu kokeln begonnen – laut «Spiegel» sei dann ein mit brennbarem Material gefülltes Plastikröhrchen gefunden worden. Bisher war lediglich von einem brennenden Docht die Rede gewesen. Das Landeskriminalamt ermittelt seit dem Vorfall. Zu der Veranstaltung in der Festkelter waren rund 400 Menschen gekommen.

