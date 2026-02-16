Vorfall bei Özdemir-Auftritt: Experte untersucht Gegenstand

Stuttgart/Metzingen (dpa/lsw) - Nach einem Vorfall mit einem brennenden Gegenstand vor einem Wahlkampfauftritt von Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir werden die Ermittlungen noch einige Zeit dauern. Ein Brandsachverständiger soll untersuchen, wie gefährlich der Gegenstand in Metzingen war, teilte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart mit.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Einschätzung des Sachverständigen stehe noch aus, es dürfte noch etwa zwei Wochen dauern, bis sie vorliege, hieß es. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung.

Bei der Wahlkampfveranstaltung von Özdemir in Metzingen war im Vorfeld ein brennender Gegenstand auf einem Holzbalken entdeckt worden. Zunächst war die Rede von einem Docht gewesen. Einem Bericht des «Spiegel» nach hatte es sich jedoch um ein Röhrchen gehandelt, das mit brennbarem Material gefüllt gewesen sei.