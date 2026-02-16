Brandstiftung im Wahlkampf?

Vorfall bei Özdemir-Auftritt: Experte untersucht Gegenstand

Nach dem Fund eines brennenden Gegenstands bei einer Özdemir-Veranstaltung läuft die Untersuchung. Ein Brandsachverständiger soll klären, wie gefährlich das Objekt war.

Vor einem Wahlkampfauftritt von Cem Özdemir wurde ein brennender Gegenstand entdeckt. Wie gefährlich war der Vorfall? (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Vor einem Wahlkampfauftritt von Cem Özdemir wurde ein brennender Gegenstand entdeckt. Wie gefährlich war der Vorfall? (Archivbild)

Stuttgart/Metzingen (dpa/lsw) - Nach einem Vorfall mit einem brennenden Gegenstand vor einem Wahlkampfauftritt von Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir werden die Ermittlungen noch einige Zeit dauern. Ein Brandsachverständiger soll untersuchen, wie gefährlich der Gegenstand in Metzingen war, teilte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart mit. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Einschätzung des Sachverständigen stehe noch aus, es dürfte noch etwa zwei Wochen dauern, bis sie vorliege, hieß es. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung.

Bei der Wahlkampfveranstaltung von Özdemir in Metzingen war im Vorfeld ein brennender Gegenstand auf einem Holzbalken entdeckt worden. Zunächst war die Rede von einem Docht gewesen. Einem Bericht des «Spiegel» nach hatte es sich jedoch um ein Röhrchen gehandelt, das mit brennbarem Material gefüllt gewesen sei. 

Die Generalstaatsanwaltschaft spricht von einem selbstgebauten Brenngegenstand. Zur genauen Art des Gegenstandes wollte sich der Sprecher nicht äußern. «Es war aber schon mehr als ein Docht», sagte er.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bericht: Vorfall vor Özdemir-Auftritt doch gravierender?
Vorfall bei Wahlkampf

Bericht: Vorfall vor Özdemir-Auftritt doch gravierender?

War ein Vorfall mit möglicher Brandstiftung bei einem Wahlkampfauftritt von Grünen-Spitzenkandidat Özdemir gravierender als angenommen? Das legt ein Medienbericht nahe.

14.02.2026

Vor Wahlkampf von Özdemir – Verdacht auf Brandstiftung
Vorfall bei Wahlkampf

Vor Wahlkampf von Özdemir – Verdacht auf Brandstiftung

Keine Drohungen, aber ein brennender Docht in der Halle: Vor einem Wahlkampfevent von Özdemir in Metzingen stehen die Ermittler vor einem möglichen Fall von Brandstiftung.

26.01.2026

Brennender Gegenstand auf Polizisten geworfen
Einsatz

Brennender Gegenstand auf Polizisten geworfen

Die Polizei rückt in Pforzheim an und hat eigentlich einen ganz anderen Auftrag. Am Ende nimmt sie zwei Menschen fest und mehrere Beamte müssen medizinisch versorgt werden.

08.08.2025

Demonstrant bei Wahlkampfauftritt von Lindner abgeführt
«Brandmauer»-Rufe

Demonstrant bei Wahlkampfauftritt von Lindner abgeführt

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Greifswald bekam der FDP-Chef Rasierschaum ab. Auch in Heidelberg gibt es Protest. Die Polizei schreitet ein.

05.02.2025

Bahnhof

Hauptwache wegen granatenähnlichen Gegenstands gesperrt

So mancher Berufspendler brauchte in Frankfurt am Dienstag gute Nerven: Zusätzlich zu zahlreichen Zugausfällen sorgte ein Polizeieinsatz wegen eines verdächtigen Gegenstands an der Hauptwache für Probleme. Zu dem Gegenstand sind einige Fragen offen.

31.10.2023