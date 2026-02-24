Röhrchen hätte keinen gefährlichen Brand auslösen können

Stuttgart/Metzingen (dpa/lsw) - Nach einem Vorfall mit einem brennenden Röhrchen vor einem Wahlkampfauftritt von Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir gibt die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart Entwarnung: Der in Metzingen entdeckte selbstgebaute Gegenstand hätte keinen Brand verursachen können, der Menschen gefährdet hätte. Das sei das Ergebnis der Untersuchung eines Brandsachverständigen, teilten die Ermittler mit.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Der Schrecken war groß, als der brennende Gegenstand bei einer Wahlkampfveranstaltung von Özdemir in Metzingen im Kreis Reutlingen auf einem Holzbalken entdeckt wurde.

Die Generalstaatsanwaltschaft erklärte nun, bei dem außen am Gebäude gefundenen brennenden Ding habe es sich um ein selbst gebasteltes Röhrchen mit einer Länge von rund zehn Zentimetern gehandelt, in dem geschmolzenes Kerzenwachs gewesen sei. Wer das brennende Röhrchen dort anbrachte und warum, ist weiter Gegenstand der Ermittlungen.

Gutachter: Gegenstand hätte keinen gefährlichen Brand ausgelöst