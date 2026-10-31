Klose bestätigt: Nürnbergs Sportvorstand nach Frankfurt

Nürnberg/Frankfurt (dpa) - Der erfolgreiche Sportvorstand Joti Chatzialexiou wird vom 1. FC Nürnberg zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt wechseln. Der frühere DFB-Funktionär wird bei den Hessen die Nachfolge von Markus Krösche antreten. Das bestätigte Nürnbergs Trainer Miroslav Klose in der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel des Zweitligisten am Sonntag (13.30 Uhr) beim FC St. Pauli.

«Ich habe heute früh offiziell davon erfahren», sagte Klose. Er bedauert den Abgang des 50-jährigen Chatzialexiou, der ihn im Sommer 2024 als Trainer nach Nürnberg geholt hatte. «Wir waren sehr eng in vielen Themen. Und natürlich war er ein enger Vertrauter», sagte Klose: «Aber das ist völlig normal in dem Geschäft, dass Wechsel stattfinden. Ich bin überzeugt und habe Vertrauen in den Verein, dass wir einen vernünftigen Nachfolger finden.»

Wechsel-Zeitpunkt noch offen

Chatzialexiou soll sich am späten Freitagabend am Frankfurter Flughafen mit dem Aufsichtsrat der Eintracht getroffen haben. Dieser habe sich einstimmig für Chatzialexiou als Krösche-Nachfolger ausgesprochen. Noch offen ist diversen Medienberichten zufolge, wann Chatzialexiou seine neue Position antreten wird. So werde geprüft, ob sich der Wechsel im Januar 2027 vor dem Ende des Wintertransferfensters realisieren lasse, hieß es in mehreren Berichten.

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Wie die «Frankfurter Rundschau» berichtet hatte, soll die Ablöse für Chatzialexiou unterhalb einer Million Euro liegen. Diese habe sich der Funktionär des Zweitligisten bei seiner Vertragsverlängerung Anfang August festschreiben lassen. Die Vereine haben sich noch nicht konkret zu der Personalie geäußert. Der FCN kündigte aber bei der Pressekonferenz eine Kommunikation im Tagesverlauf an.

Foto: Florian Wiegand/dpa Nachfolger gefunden: Markus Krösche bei seinem Abschied von der Eintracht. (Archivbild)

Die Frankfurter hatten sich Mitte dieses Monats von Krösche getrennt. Der gebürtige Frankfurter Chatzialexiou war früher Nachwuchstrainer bei der Eintracht. Anschließend machte er Karriere beim Deutschen Fußball-Bund. Im Sommer 2024 war er als Sportvorstand zum 1. FC Nürnberg gewechselt.

Chatzialexiou hat dort viel bewegt, insbesondere personell. Im dritten Jahr mischt der neunmalige deutsche Meister unter Klose im Aufstiegskampf mit. «Ziel ist, dass wir mitmischen, solange es geht», sagte Klose vor der Partie bei St. Pauli. Der Wirbel um den bevorstehenden Abgang von Chatzialexiou dürfe kein Störfaktor sein, mahnte Klose: «Nee, das wäre eine Ausrede, die zu einfach wäre.»