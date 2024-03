Beschränkung von propalästinensischer Demonstration abgelehnt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine für diesen Freitag in Frankfurt geplante, propalästinensische Demonstration darf nach einer Gerichtsentscheidung nicht von der Stadt mit Beschränkungen belegt werden. Für die an diesem Freitagabend an der Hauptwache geplante Kundgebung habe die Stadt Frankfurt diverse Auflagen erlassen, teilte das Verwaltungsgericht Frankfurt am Donnerstag mit. Diese seien rechtswidrig. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel eingelegt werden (AZ 5 L 940/24.F).

Die Kundgebung wurde mit dem Namen «From the river to the sea - Palestine will be free! Für ein freies Palästina für alle Menschen!» («Vom Fluss bis zum Meer - Palästina wird frei sein)» angemeldet. Die Parole geht zurück auf die 1960er Jahre. Sie wurde damals von der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO verwendet, um auszudrücken, dass ein einziger Staat vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer angestrebt wird - darunter würde auch das Gebiet Israels fallen. Die Aussage gilt als juden- und israelfeindlich.

Die Stadt Frankfurt untersagte die Aussage «From the river to the sea» in mündlicher und schriftlicher Sprache, wie das Gericht mitteilte. Dagegen hätten die Organisatoren einstweiligen Rechtsschutz beantragt.