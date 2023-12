Beschwerden häufen sich wegen Problemen im Zugverkehr

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Zugverkehr läuft es derzeit häufig nicht rund. Ausfallende oder verspätete Züge, unbesetzte Stellwerke und Ersatzverkehr mit Bussen scheinen schon fast Alltag. Die Zahl der Beschwerden sei in den vergangenen fünf Jahren deutlich gestiegen, teilte der Landesverband Hessen des Fahrgastverbands Pro Bahn auf Anfrage mit. «Dieses Jahr rechnen wir mindestens mit einer Verdopplung», erklärte der Landesvorsitzende Thomas Kraft.

Probleme gebe es in allen Landesteilen, unter anderem wegen nicht besetzter Stellwerke. Diese Probleme seien nicht hinnehmbar, sagte Kraft: «In solch eklatanter Weise hat sich dies in fast 190 Jahren Bahngeschichte, nehmen wir mal die Weltkriege aus, nicht zugetragen.» Der Verband fordert, dass Berufe wie Fahrdienstleiter als systemrelevant eingestuft werden, ähnlich den Gesundheitsberufen. Wenn ein Stellwerk tagelang ausfalle, etwa im größten hessischen Güterbahnhof Mainz-Bischofsheim, verzögerten sich Lieferketten in ganz Mitteleuropa.