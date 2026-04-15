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Besondere Ehre für Bob-Olympiasiegerin Levi in der Heimat

Bob-Olympiasiegerin Deborah Levi ist in ihrer Heimat mit einer eigenen Straße geehrt worden. Dafür hat sie auch schon eigene Ideen. Doch noch will sie weiter mit Laura Nolte im Schlitten sitzen.

Bob-Anschieberin Deborah Levi (r.) bekommt eine eigene Straße. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
Bob-Anschieberin Deborah Levi (r.) bekommt eine eigene Straße. (Archivbild)

Siegbach-Oberndorf (dpa) - Diese Ehrung bleibt: Die zweimalige Bob-Olympiasiegerin Deborah Levi hat in ihrem hessischen Heimatdorf Siegbach-Oberndorf eine Straße nach sich benannt bekommen. «Wow.. eine Straße, die meinen Namen trägt», postete die Weltklasse-Anschieberin auf Instagram und schrieb weiter: «Ich bin immer noch überwältigt, unglaublich dankbar und freue mich schon jetzt auf alle, die zukünftig im geplanten Neubaugebiet in der Deborah-Levi-Straße wohnen werden!». 

Offenbar kann sich Levi auch ein aktives Miteinander vorstellen. Denn der Zusatz «Vielleicht ja auch mit einem kleinen Café?» lässt viele Optionen offen. Levi, die 2022 in Peking mit Laura Nolte überraschend Olympiasiegerin im Zweierbob geworden ist, wiederholte in Cortina d'Ampezzo ihren Erfolg. Mit dem zweiten Olympiasieg verschob das Duo dann ein ursprünglich geplantes Karriereende, auch wenn die olympische Zukunft in vier Jahren weiter offen ist. 

Gold-Gefühl verdrängte Karriereende

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«Wir wollten 2026 eigentlich aufhören. Ich glaube, das haben wir uns beide so ein bisschen anders überlegt», betonte Nolte vom BSC Winterberg nach dem erneuten Olympia-Coup. 2030 werden die Medaillen in den französischen Alpen vergeben. «In La Plagne haben wir unseren ersten Weltcupsieg zusammen geholt. Doch vier Jahre sind noch weit weg», sagte Pilotin Nolte. 

Levi und Nolte sind auch die besten Freundinnen und wollen das Glücksgefühl weiter zusammen genießen. «Es ist schön zu wissen, dass ich eine Freundin habe, die heiß darauf ist, dass wir wieder zusammenfahren können. Und das ist auch das, was uns am Ende zu Gold trägt - unsere Freundschaft», sagte Levi, die für den SC Potsdam startet, im Februar mit Tränen in den Augen.

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