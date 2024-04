Bestand der hessischen Feldlerche um die Hälfte geschrumpft

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Bestand der Feldlerche hat in Hessen in den zurückliegenden 25 Jahren um mehr als die Hälfte abgenommen. Wie aus einer Antwort des Umweltministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervorgeht, wird die Population für 2021 mit rund 139.500 bis 186.000 Revieren beziffert. Aufgrund der noch relativ weiten Verbreitung und Häufigkeit der Feldlerche (Alauda arvensis), könnten die landesweiten Vorkommen nicht jährlich vollflächig erfasst werden.