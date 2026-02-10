Bauarbeiten

Betonschlauch platzt – Totalschaden bei zwei Autos

Straße voll, Häuser voll, Autos voll: Bei Bauarbeiten in Reutlingen platzt ein Betonschlauch – und der ganze Umkreis bekommt eine Ladung ab. Die Feuerwehr ist stundenlang im Einsatz.

Feuerwehrleute haben in Reutlingen eine Ladung Beton beseitigen müssen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Feuerwehrleute haben in Reutlingen eine Ladung Beton beseitigen müssen. (Symbolbild)

Reutlingen (dpa/lsw) - In Reutlingen ist ein Betonschlauch geplatzt, so dass sich der Inhalt auf einer Straße ergoss. An zwei geparkten Fahrzeugen entstand Totalschaden, neben der Fahrbahn spritzte der Beton auch auf drei Hauswände, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr war zur Reinigung stundenlang im Einsatz. Der Beton sollte am Morgen bei Bauarbeiten an einem Gebäude eingesetzt werden, als der unter hohem Druck stehende Schlauch die Pumpe platzte. Dadurch verteilte sich der Beton in einem Radius von rund 15 Metern. Verletzt wurde niemand, die Polizei schätzte den Schaden auf 30.000 Euro.

