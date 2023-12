Totalschaden an sieben brennenden Autos

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Wiesbaden sind in der Nacht zum Dienstag mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Wie das Polizeipräsidium Westhessen berichtete, meldeten Zeugen gegen 3.00 Uhr brennende Kraftfahrzeuge auf einem Parkplatz.