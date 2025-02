Unfallserie auf B455 - sechs Verletzte und brennende Autos

Oberursel (dpa/lhe) - Bei mehreren Unfällen auf einer Straße in Oberursel (Hochtaunuskreis) sind insgesamt sechs Menschen verletzt worden. Auf der Bundesstraße 455 sei am Donnerstagabend zunächst ein Autofahrer mit seinem Wagen auf ein Fahrzeug vor sich aufgefahren, gab die Wiesbadener Polizei in der Nacht bekannt. In den beiden Autos saßen demnach jeweils zwei Menschen. Infolge der Kollision habe der Unfallverursacher außerdem einen Wagen auf der Gegenfahrbahn touchiert.