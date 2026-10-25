Wetter

Betrieb des Europa-Parks wegen Sturms erneut eingeschränkt

Der Sturm schränkt den Betrieb des Europa-Parks erneut ein. Bereits am Freitag standen die großen Achterbahnen zeitweise still. Wetterbedingt bleiben sie auch am Sonntag im Außenbereich geschlossen.

Europa-Park schränkt aufgrund des Wetters Betrieb ein. (Archivfoto) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Europa-Park schränkt aufgrund des Wetters Betrieb ein. (Archivfoto)

Rust (dpa/lsw) - Wegen des Sturms in Teilen Baden-Württembergs hat der Europa-Park in Rust seinen Betrieb erneut vorübergehend zurückgefahren. Wetterbedingt seien derzeit die großen Achterbahnen im Außenbereich geschlossen, teilte das Unternehmen mit. Sobald es die Wetterbedingungen zuließen, solle der Betrieb wieder aufgenommen werden. Dies sei ein übliches Vorgehen in der gesamten Freizeitparkbranche. Der Europa-Park ist der größte Freizeitpark in Deutschland.

Schon am Freitag hatte der Park mitgeteilt, dass die großen Achterbahnen zeitweise stillstehen würden. Am Samstag sei der Park wieder regulär geöffnet gewesen, sagte eine Sprecherin.

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