Betrieb des Europa-Parks wegen Sturms erneut eingeschränkt

Rust (dpa/lsw) - Wegen des Sturms in Teilen Baden-Württembergs hat der Europa-Park in Rust seinen Betrieb erneut vorübergehend zurückgefahren. Wetterbedingt seien derzeit die großen Achterbahnen im Außenbereich geschlossen, teilte das Unternehmen mit. Sobald es die Wetterbedingungen zuließen, solle der Betrieb wieder aufgenommen werden. Dies sei ein übliches Vorgehen in der gesamten Freizeitparkbranche. Der Europa-Park ist der größte Freizeitpark in Deutschland.