Verdächtiger festgenommen

Betrüger bringen 20-Jährigen um mehr als 100.000 Euro

Mit der Behauptung, sein Konto sei von einem Virus bedroht, bringen Betrüger einen jungen Mann dazu, ihnen Bargeld auszuhändigen. Nun sitzt ein Tatverdächtiger in U-Haft.

Ein 23-jähriger Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein 23-jähriger Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit einer ausgeklügelten Masche haben Betrüger einen 20-Jährigen um mehr als 100.000 Euro gebracht. Die Täter kontaktierten den jungen Mann über den Chat einer Plattform für Computerspiele und gaben sich als deren Mitarbeiter aus, wie die Polizei mitteilte. Ein 23-Jähriger wurde inzwischen festgenommen.

Die Betrüger behaupteten den Angaben zufolge, dass das Benutzerkonto und damit auch das Bankkonto des 20-Jährigen von einem Virus befallen und nicht mehr sicher sei. Sie überzeugten ihn schließlich, sein Wertpapierdepot aufzulösen und rund 111.000 Euro in bar an einen vermeintlichen Mitarbeiter auszuhändigen. Erst nach der Übergabe wurde der 20-Jährige misstrauisch und wandte sich an die Polizei. 

Die Ermittlungen führten zu dem 23-Jährigen, gegen den inzwischen Haftbefehl erlassen wurde. Er sitzt in Untersuchungshaft.

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