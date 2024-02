Betrüger erbeuten nach Schockanrufen mehr als 25.000 Euro

Frankfurt (dpa/lhe) - Trickbetrüger haben in Frankfurt mit sogenannten Schockanrufen bei zwei älteren Frauen mehr als 25.000 Euro ergaunert. Eine 86 Jahre alte Frau habe angeblich von ihrer Tochter einen Anruf erhalten, dass sie wegen eines Verkehrsunfalls eine Kaution hinterlegen müssen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Mann, der sich als Staatsanwalt ausgegeben habe, übte Druck aus. Am Samstag habe dann ein Abholer vor der Haustür gestanden und 15.000 Euro in Empfang genommen. Als der Frau klar geworden sei, dass es sich um Betrüger handelt, seien diese schon weg gewesen.