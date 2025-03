Betrug mit Jetons im Casino? - Staatsanwaltschaft ermittelt

Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein Croupier und ein Gast des Casinos Baden-Baden stehen im Verdacht, das Casino um rund 95.000 Euro betrogen zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittele wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Betrugs in zwei Fällen, teilte eine Sprecherin der Anklagebehörde mit. Demnach sollen unrechtmäßig Jetons gegen höherwertige Jetons eingetauscht worden sein. Diese höherwertigen Spielchips seien in Bargeld umgetauscht worden, so der Vorwurf. Zuvor hatten die «Badischen Neuesten Nachrichten» berichtet.