Betrug und Steuerhinterziehung: 160 Einsatzkräfte bei Razzia

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Es geht um mutmaßlichen Betrug beim Kauf von Gebrauchtfahrzeugen: Über 160 Einsatzkräfte von Polizei und Steuerfahndung waren am Mittwoch an einer Razzia in Wohnungen und Geschäftsräume überwiegend in Hessen beteiligt. Der Einsatz habe sich gegen Angehörige eines Familienverbands aus Frankfurt gerichtet, teilten die Generalstaatsanwaltschaft und die Steuerfahndungsstelle des Finanzamtes Offenbach am Mittwoch mit.