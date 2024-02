Razzia wegen illegalen Glücksspiels in Frankfurt

Frankfurt/M (dpa/lhe) - Bei einer Razzia wegen unerlaubten Glücksspiels und anderer Vergehen haben Beamte am Mittwoch 23 Geschäfts- und Wohnräume in Frankfurt und Umgebung durchsucht. «Den 14 Beschuldigten wird zur Last gelegt, aufgrund einer getroffenen Bandenabrede in einer Vielzahl von Lokalitäten in Frankfurt am Main und Umgebung seit 2021 bis heute illegal Spielautomaten zu betreiben», teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zudem hätten sie die Gewinne in Millionenhöhe nicht gemeldet und die anfallende Umsatz- und Spielapparatesteuer nicht vollständig bezahlt.