Razzia wegen mutmaßlicher Schwarzarbeit am Bau

Frankfurt (dpa) - Bei einer Razzia wegen mutmaßlicher Schwarzarbeit im Baugewerbe sind 20 Wohn- und Geschäftsräume in Hessen und Nordrhein-Westfalen durchsucht worden. Rund 200 Einsatzkräfte vernahmen in Gebäuden unter anderem in Frankfurt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Arbeitnehmer und sicherten Beweismaterial, wie das Hauptzollamt Frankfurt mitteilte.