Laufendes Ermittlungsverfahren

Betrugsmasche mit Investments: Polizei schnappt 38-Jährigen

Lukrative Investmentangebote und ausbleibende Gewinne: Im Wetteraukreis ist eine Betrugsmasche aufgeflogen. Einen Tatverdächtigen findet die Polizei in Baden-Württemberg.

Die Polizei konnte den 38-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei konnte den 38-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. (Symbolbild)

Gießen (dpa) - Die Polizei hat im Wetteraukreis einen mutmaßlichen Anlagebetrüger festgenommen. Der Tatverdächtige aus Baden-Württemberg steht im Verdacht, an einer Betrugsmasche beteiligt gewesen zu sein, wie die Polizei mitteilte. 

Demnach sollen die Täter ihre Opfer mit lukrativen Investmentangeboten gelockt haben. Ein Mann aus dem Wetteraukreis wurde schließlich auf die Betrugsmasche aufmerksam, als die Auszahlungen ausblieben. Mit dem Versprechen von hohen Gewinnen hatte er zuvor mehr als 100.000 Euro an die Betrüger überwiesen, hieß es. Er erstatte daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Diese konnte im Zuge der Ermittlungen einen Tatverdächtigen ausfindig machen und festnehmen. Auch seine Wohnung wurde durchsucht, so die Polizei. Dabei stellten die Ermittler den Angaben zufolge eine hohe Summe Bargeld sowie Datenträger und ein Handy sicher. Die Ermittlungen zur genauen Tatbeteiligung des 38-Jährigen sowie zu möglichen Hintermännern dauern an.

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